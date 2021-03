Barcagate | il Barcellona | “Piena collaborazione ad autorità giudiziarie”

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il“ha offerto la suaallee di polizia per chiarire i fatti oggetto di questa indagine”. E’ quanto si legge in un comunicato ufficiale deldopo le perquisizioni nella sede del club da parte della polizia per il Barçagate e l’arresto dell’ex presidente Josep Maria Bartomeu. “Le informazioni e la documentazione richieste dalla polizia giudiziaria sono state strettamente limitate ai fatti relativi al caso”, prosegue il comunicato. Il“esprime il massimo rispetto per il procedimento giudiziario in corso e per il principio della presunzione di innocenza delle persone colpite nel quadro di queste azioni”. SportFace.