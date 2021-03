Antifascismo, la legge Stazzema adesso punta alle 100mila firme (Di lunedì 1 marzo 2021) Centrato l’obiettivo delle 50mila, c’è un nuovo traguardo. Dai centenari ai giovanissimi, una mobilitazione inaspettata Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 1 marzo 2021) Centrato l’obiettivo delle 50mila, c’è un nuovo traguardo. Dai centenari ai giovanissimi, una mobilitazione inaspettata

iltirreno : ??Antifascismo, la legge Stazzema ora punta alle 100mila firme ??Melania Carnevali - marcobizzoni : RT @Prcanzio: Anche oggi Rifondazione comunista di Anzio in Piazza Pia a raccogliere le firme per la Legge Stazzema contro la propaganda fa… - WordNews_it : Legge Antifascista, andiamo tutti a firmare UN MESE DI TEMPO. C’è una grande partecipazione in queste settimane, un… - tueetterin : Siete andati a firmare nel vostro Comune per la Legge di Iniziativa Popolare contro la propaganda fascista e nazist… - Prcanzio : Anche oggi Rifondazione comunista di Anzio in Piazza Pia a raccogliere le firme per la Legge Stazzema contro la pro… -