Anticipazioni sulla tanto attesa finale del Grande Fratello Vip (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo ben due prolungamenti l’edizione più lunga del Grande Fratello Vip, che ha preso il via il 14 settembre 2020, si avvia alla conclusione: oggi 1° marzo infatti è prevista la serata finale, che sarà condotta in prima serata su Canale 5 da Alfonso Signorini affiancato dai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Il pubblico sarà chiamato ad eleggere, televoto dopo televoto, il vincitore o la vincitrice (che si porterà a casa il montepremi in palio, 100mila euro) tra i quattro finalisti – Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando – e Andrea Zelletta, al momento ancora fuori dalla rosa. Era il 14 settembre scorso quando la Porta Rossa della Casa di Cinecittà si apriva per dare il benvenuto ai vipponi. Dopo 5 mesi e mezzo di risate, lacrime, alleanze e strategie è tempo di incoronare il vincitore. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo ben due prolungamenti l’edizione più lunga delVip, che ha preso il via il 14 settembre 2020, si avvia alla conclusione: oggi 1° marzo infatti è prevista la serata, che sarà condotta in prima serata su Canale 5 da Alfonso Signorini affiancato dai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Il pubblico sarà chiamato ad eleggere, televoto dopo televoto, il vincitore o la vincitrice (che si porterà a casa il montepremi in palio, 100mila euro) tra i quattro finalisti – Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando – e Andrea Zelletta, al momento ancora fuori dalla rosa. Era il 14 settembre scorso quando la Porta Rossa della Casa di Cinecittà si apriva per dare il benvenuto ai vipponi. Dopo 5 mesi e mezzo di risate, lacrime, alleanze e strategie è tempo di incoronare il vincitore. La ...

