Alcol e giovani. «Dopo 2 birre i maschi producono il 40% di testosterone in meno. Per le ragazze aumenta il rischio di tumore al seno» – L’intervista (Di lunedì 1 marzo 2021) «È tempo di comprendere che il rischio che deriva dalle bevande Alcoliche non sta nell’abuso ma già nell’uso». Il dottor Gianni Testino è il presidente della Società Italiana di Alcologia (SIA) e oggi insieme a Open si rivolge ai giovani lettori e non per spiegare i pericoli tenuti nascosti dietro il consumo d’Alcol. «Il periodo Covid si è sovrapposto ad un quadro già abbastanza complesso: in Italia ci sono 8,7 milioni di persone a rischio di problematiche psico-fisiche da Alcol. In questi mesi di pandemia si sono verificati due fenomeni principali. Il primo ha riguardato le ricadute Alcoliche per un aumento del 20%: persone che già consumavano Alcol, attraverso un continuum sempre maggiore, sono scivolate in dosaggi da vera e propria ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) «È tempo di comprendere che ilche deriva dalle bevandeiche non sta nell’abuso ma già nell’uso». Il dottor Gianni Testino è il presidente della Società Italiana diogia (SIA) e oggi insieme a Open si rivolge ailettori e non per spiegare i pericoli tenuti nascosti dietro il consumo d’. «Il periodo Covid si è sovrapposto ad un quadro già abbastanza complesso: in Italia ci sono 8,7 milioni di persone adi problematiche psico-fisiche da. In questi mesi di pandemia si sono verificati due fenomeni principali. Il primo ha riguardato le ricaduteiche per un aumento del 20%: persone che già consumavano, attraverso un continuum sempre maggiore, sono scivolate in dosaggi da vera e propria ...

