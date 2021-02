Zabriskie Point | il controverso film di Michelangelo Antonioni stasera su Iris

(Di domenica 28 febbraio 2021)su, alle 21:00, va in onda, secondoamericano di, considerato alla sua uscita, nel 1970, il più grande flop nella carriera del regista.sualle 21:00 arriva, all'interno del ciclo "Gli intramontabili". Diretto danel 1970, fu il secondodel regista in lingua inglese - dopo Blow Up e prima di Professione: reporter - ma si rivelò, alla sua uscita nelle sale, un enorme flop. Durante uno scontro tra polizia e contestatori a Los Angeles, Mark (Mark Frechette) viene accusato di aver ucciso un agente, ma riesce a fuggire su un aereo turitico, ed ...

Marco Giusti per Dagospia daria halprin e mark frechetteUna cosa unisce due film davvero molto diversi, e di grandissimo culto e straculto, come '' di Michelangelo Antonioni con Mark Frechette e ...Quando esce nel 1970 dopo una lunga e costosa lavorazione,, primo film americano di Michelangelo Antonioni, diversamente dal precedente e fortunato Blow - Up , fa un tonfo clamoroso. La stampa statunitense, indispettita da uno sguardo che non ...Quali programmi propongono le maggiori reti per stasera 28 febbraio? Scopriamo il palinsesto con la guida giornaliera dei programmi tv serali di ...Stasera alle 21 su Iris il capolavoro di Michelangelo Antonioni: girato nel 1970 è ancora uno dei film più innovativi e iconici ...