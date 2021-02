Viterbese-Palermo | le pagelle dei quotidiani | Pelagotti il migliore | Silipo dà vivacità Odjer e Almici…

(Di domenica 28 febbraio 2021) Uno a zero. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio allo Stadio "Enrico Rocchi".In occasione della sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha ceduto ancora una volta i tre punti senza lasciare alcun tangibile segno di sé sul piano calcistico. Un vero e proprio blackout mentale e nervoso che non è certamente passato inosservato. Una sconfitta, l'ennesima, maturata questa volta sul campo della. Unallo sbando che non riesce a trovare il passo.Mediagol.it vi propone i voti deiai calciatori rosanero e al tecnico Roberto Boscaglia, che nella serata di ieri è stato sollevato dall'incarico.LA GAZZETTA DELLO SPORT6.5, Almici 5, Peretti 6, Marconi 5.5, Accardi 5.5, Luperini 5.5, De Rose 5.5, Martin 5, Rauti ...

Ilesonera Roberto Boscaglia. Dopo la sconfitta contro lala dirigenza deldecide il cambio in panchina. La comunicazione arrivata 10 minuti prima della mezzanotte. Il ko subito ieri per 1 - 0 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, secondo ...'Prima ci sono i fatti, poi le conseguenze, quindi le spiegazioni. La sconfitta delsul campo della, la seconda di fila dopo quella con il Catanzaro , è brutta e rischia di fare parecchio male'. Inizia così l'analisi di Valerio Tripi su Repubblica . Il modo in cui ...“Palermo senza testa. Perde di misura a Viterbo restando per la seconda volta in questa stagione in nove uomini”, l’analisi di Carlo Brandaleone sul Giornale di Sicilia riguardo l’ultimo match della s ...“Prima ci sono i fatti, poi le conseguenze, quindi le spiegazioni. La sconfitta del Palermo sul campo della Viterbese, la seconda di fila dopo quella con il Catanzaro, è brutta e rischia di fare parec ...