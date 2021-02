Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 febbraio 2021)28 FEBBRAIOORE 18.20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA COLOMBO E APPIA SULLAFIUMICINO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SULLA-TARQUINIA TROVIAMO CODE TRA CERVETERI E PALIDORO IN DIREZIONE DELLA-FIUMICINO SULL’AURELIA CODE A TRATTI TRA MARINA DI CERVETERI E MALAGROTTA IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA CODE TRA SETTEVENE E FORMELLO IN DIREZIONE DICODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTELNO IN DIREZIONE DELL’EUR STESSA SITUAZIONE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE ...