Varriale torna su Inter Juventus: «Grazie Orsato, ammettere l'errore è un fatto nobile»

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha commentato così le parole dell'arbitro Daniele Orsato relative a Inter-Juventus dell'aprile 2018 Attraverso il suo profilo Twitter, il giornalista Enrico Varriale ha commentato così le parole dell'arbitro Daniele Orsato a 90° minuto relative a Inter-Juventus dell'aprile 2018. «Grazie a Daniele Orsato e al presidente AIA Trentalange per questa pagina di televisione e giornalismo che fa chiarezza dopo 3 anni di un episodio che ha scatenato tante polemiche. ammettere un errore è un fatto nobile, poterlo fare in tempi più rapidi, una conquista».

