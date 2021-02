Uomini e Donne, spoiler lunedì: quasi rissa tra Armando e Riccardo, Vanessa censurata (Di domenica 28 febbraio 2021) Gli spoiler della puntata di lunedì 1 marzo di Uomini e Donne rivelano che ci sarà una lite molto accesa tra Riccardo e Armando. I due arriveranno quasi alle mani e sarà Maria De Filippi a evitare che accada il peggio. Per quanto riguarda il trono classico, invece, vedremo che Massimiliano è uscito sia con Vanessa sia con Sofia. Specie l’esterna con la prima si è rivelata particolarmente toccante al punto che la padrona di casa ha deciso di censurare un pezzo. spoiler lunedì 1 marzo: quasi rissa in studio Nel corso della puntata di Uomini e Donne di lunedì prossimo, gli spoiler de Il Vicolo della news ci rivelano che ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 28 febbraio 2021) Glidella puntata di1 marzo dirivelano che ci sarà una lite molto accesa tra. I due arriverannoalle mani e sarà Maria De Filippi a evitare che accada il peggio. Per quanto riguarda il trono classico, invece, vedremo che Massimiliano è uscito sia consia con Sofia. Specie l’esterna con la prima si è rivelata particolarmente toccante al punto che la padrona di casa ha deciso di censurare un pezzo.1 marzo:in studio Nel corso della puntata didiprossimo, glide Il Vicolo della news ci rivelano che ...

