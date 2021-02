Traffico Roma del 28-02-2021 ore 08:30 (Di domenica 28 febbraio 2021) Luceverde Roma ancora una buona domenica ben trovati dal redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale attenzione tutta la nebbia in banchi segnalata sulla Roma Napoli tra Valmontone e Ceprano e sulla diramazione di Roma nord da Castelnuovo di Porto a Settebagni come ogni domenica via dei Fori Imperiali e isola pedonale quindi devi delle linee bus che normalmente vi transitano anche oggi limitazioni al transito per i veicoli più inquinanti fino alle 20:30 nella fascia verde si fermano le auto a benzina e diesel Euro 2 e moto e motorini fino ad euro uno stop anche per i diesel Euro 3 fino alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 anche oggi prevista l’intensificazione dei controlli anti assembramento con la possibile chiusura delle stazioni in Spagna e Flaminia della metro a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 28 febbraio 2021) Luceverdeancora una buona domenica ben trovati dal redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale attenzione tutta la nebbia in banchi segnalata sullaNapoli tra Valmontone e Ceprano e sulla diramazione dinord da Castelnuovo di Porto a Settebagni come ogni domenica via dei Fori Imperiali e isola pedonale quindi devi delle linee bus che normalmente vi transitano anche oggi limitazioni al transito per i veicoli più inquinanti fino alle 20:30 nella fascia verde si fermano le auto a benzina e diesel Euro 2 e moto e motorini fino ad euro uno stop anche per i diesel Euro 3 fino alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 anche oggi prevista l’intensificazione dei controlli anti assembramento con la possibile chiusura delle stazioni in Spagna e Flaminia della metro a ...

repubblica : Coronavirus, inchiesta mascherine: un arresto e misure interdittive per Mario Benotti e altri tre: L'accusa è quell… - scastellari61 : RT @lucaberga: In meno di 12 mesi il Comune di Londra ha costruito 100 km di nuove piste ciclabili e centinaia di km in strade a bassa velo… - VAIstradeanas : 08:35 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - g_escribano : RT @lucaberga: In meno di 12 mesi il Comune di Londra ha costruito 100 km di nuove piste ciclabili e centinaia di km in strade a bassa velo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-02-2021 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -