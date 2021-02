sportli26181512 : Tendinite e digiuno di gol: senza il fattore Immobile la Lazio si è smarrita: Tendinite e digiuno di gol: senza il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tendinite digiuno

La Gazzetta dello Sport

Ciro Immobile non segna più. Neanche su rigore. Fatale ieri l'errore dal dischetto a Bologna. Al 17' il goleador ha avuto l'opportunità per portare in vantaggio la Lazio, ma si è fatto ipnotizzare da ...Unche fa notizia per uno abituato a sbranarsi sempre la porta. Da tre gare Immobile non segna ... Sta giocando da mesi con le infiltrazioni per unafastidiosa, così ne risente pure la ...Gli Atlanta Hawks non riescono a trovare continuità di risultati. Nonostante una solida prestazione di Clint Capela (17 punti, 21 rimbalzi e 4 stoppate), la franchigia georgiana è stata sconfitta per ...Un digiuno che fa notizia per uno abituato a sbranarsi sempre la porta. Da tre gare Immobile non segna e la Lazio strappa appena una vittoria contro la Sampdoria. Il bomber avrebbe bisogno di tirare..