Tasse e bollette, dal 1 marzo i pagamenti online con Spid e carta d’identità elettronica (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal 1 marzo per pagare Tasse e bollette online sarà necessario avere lo Spid o la carta d’identità elettronica. Si utilizzerà la piattaforma pagoPa. Da oggi, lunedì 1 marzo, il pagamento di Tasse e bollette online richiederà necessariamente di avere lo Spid o la carta d’identità elettronica (Cie). Tasse e bollette, la piattaforma pagoPa Ecco perché entro il 28 febbraio le amministrazioni italiane e i gestori dei servizi pubblici devono rendere disponibili i pagamenti elettronici utilizzando la piattaforma pagoPa. In ogni caso, sarà ancora possibile accedere ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021) Dal 1per pagaresarà necessario avere loo la. Si utilizzerà la piattaforma pagoPa. Da oggi, lunedì 1, il pagamento dirichiederà necessariamente di avere loo la(Cie)., la piattaforma pagoPa Ecco perché entro il 28 febbraio le amministrazioni italiane e i gestori dei servizi pubblici devono rendere disponibili ielettronici utilizzando la piattaforma pagoPa. In ogni caso, sarà ancora possibile accedere ...

