Super-G femminile Val di Fassa 2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 28 febbraio 2021) oggi va in scena il Super-G femminile di Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. In Trentino va in scena l’ultima gara del weekend. Dopo le due discese vinte dalla svizzera Lara Gut-Behrami, le velociste si sfidano nel Supergigante che chiude la tappa in Italia. SEGUI IL LIVE DELLA GARA SU SPORTFACE La gara è in programma oggi domenica 28 febbraio alle ore 11, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021)va in scena il-Gdi Val di, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. In Trentino va in scena l’ultima gara del weekend. Dopo le due discese vinte dalla svizzera Lara Gut-Behrami, le velociste si sfidano nelgigante che chiude la tappa in Italia. SEGUI IL LIVE DELLA GARA SU SPORTFACE La gara è in programmadomenica 28 febbraio alle ore 11, e sarà trasmessa intv su Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

neveitaliasport : RT @neveitalia: Gut-Behrami vs Vlhova, ora ci sono 107 punti e un super-g per Lara. Poi la rimonta di Petra? #27Febbraio - neveitalia : Gut-Behrami vs Vlhova, ora ci sono 107 punti e un super-g per Lara. Poi la rimonta di Petra? #27Febbraio… - zazoomblog : Sci alpino Super-G femminile Val di Fassa 28 febbraio 2021: start list pettorali di partenza e italiane in gara -… - sportface2016 : #SciAlpino, Super-G femminile #ValdiFassa 28 febbraio 2021: start list, pettorali di partenza e italiane in gara - neveitaliasport : RT @neveitalia: Lara Gut-Behrami prende ancora il 'suo' 7 per chiudere i conti in super-g e fare tripletta #27Febbraio -