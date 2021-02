Sci di fondo, team sprint Mondiali Oberstdorf 2021: l’Italia chiude quinta nel maschile (Di domenica 28 febbraio 2021) La Norvegia vince la team sprint maschile di Oberstdorf, valevole per i Mondiali 2021 di sci di fondo. Grande gara da parte degli scandinavi, che disputano una prova solida ed emergono alla distanza. Decisiva l’azione di Johannes Klaebo negli ultimi metri. Secondo posto per la Finlandia, mentre chiude terza la Russia, che non riesce a trarre beneficio dai tentativi di fuga di Bolshunov. quinta piazza, infine, per l’Italia. Le speranze di medaglia per gli azzurri s’infrangono con la caduta di Federico Pellegrino. Il valdostano e Francesco De Fabiani chiudono alle spalle della Francia. RIVIVI IL LIVE DELLE team sprint La team sprint femminile, invece, ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) La Norvegia vince ladi, valevole per idi sci di. Grande gara da parte degli scandinavi, che disputano una prova solida ed emergono alla distanza. Decisiva l’azione di Johannes Klaebo negli ultimi metri. Secondo posto per la Finlandia, mentreterza la Russia, che non riesce a trarre beneficio dai tentativi di fuga di Bolshunov.piazza, infine, per. Le speranze di medaglia per gli azzurri s’infrangono con la caduta di Federico Pellegrino. Il valdostano e Francesco De Fabiani chiudono alle spalle della Francia. RIVIVI IL LIVE DELLELafemminile, invece, ...

