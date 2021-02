Scaccabarozzi: "Da aprile prime dosi di Johnson&Johnson in Italia: 27 milioni entro il 2021" (Di domenica 28 febbraio 2021) “Il vaccino Johnson&Johnson? In Italia prime dosi da aprile, qualche milione entro giugno, 27 milioni entro dicembre”. A dirlo è il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, intervenuto durante la trasmissione “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata. Scaccabarozzi ha proseguito: “Mi aspetto innanzitutto che quello di Johnson&Johnson sia un vaccino in più. Ne dobbiamo avere diversi, perché c’è una domanda importante. Dobbiamo aspettare l’approvazione dell’Ema, in America è stato approvato: siamo fiduciosi. L’Ema ha fatto cose straordinarie in virtù della pandemia, ha fatto cose mai fatte prima per velocizzare l’iter”. “Questo vaccino è basato su adenovirus, un vaccino che nasce dalla tecnologia sviluppata da noi anche ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) “Il vaccino Johnson&Johnson? Inda, qualche milionegiugno, 27dicembre”. A dirlo è il presidente di Farmindustria Massimo, intervenuto durante la trasmissione “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata.ha proseguito: “Mi aspetto innanzitutto che quello di Johnson&Johnson sia un vaccino in più. Ne dobbiamo avere diversi, perché c’è una domanda importante. Dobbiamo aspettare l’approvazione dell’Ema, in America è stato approvato: siamo fiduciosi. L’Ema ha fatto cose straordinarie in virtù della pandemia, ha fatto cose mai fatte prima per velocizzare l’iter”. “Questo vaccino è basato su adenovirus, un vaccino che nasce dalla tecnologia sviluppata da noi anche ...

