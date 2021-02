Sanremo 2021, l’ironica “operazione televoto” di Ghemon fa impazzire i fan: richiama anche una ex di 15 anni fa (e non solo) – Video (Di domenica 28 febbraio 2021) Il televoto a Sanremo è ormai diventato importantissimo. E Ghemon, uno dei prossimi concorrenti alla kermesse musicale, lo sa. Per questo, con ironia, alla vigilia del Festival ha lanciato su Instagram una nuova “serie”: “operazione televoto”. E all’appello ha chiamato proprio tutti. La prima chiamata per raccogliere voti, ovviamente per scherzo, è stata fatta alla cosiddetta “cerchia allargata”. Poi è stato il turno della ex, una donna con cui è uscito 16 anni fa per un paio di settimane. Il momento è esilarante, lei all’inizio non capisce, poi realizza e accetta di votare: “Sì beh mi posso vantare con le amiche di essere uscita con uno famoso…”. Infine tocca agli “italiani all’estero”: a ricevere la chiamata questa volta è zia Maria, che vive in Australia e che di certo, assicura, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilè ormai diventato importantissimo. E, uno dei prossimi concorrenti alla kermesse musicale, lo sa. Per questo, con ironia, alla vigilia del Festival ha lanciato su Instagram una nuova “serie”: “”. E all’appello ha chiamato proprio tutti. La prima chiamata per raccogliere voti, ovviamente per scherzo, è stata fatta alla cosiddetta “cerchia allargata”. Poi è stato il turno della ex, una donna con cui è uscito 16fa per un paio di settimane. Il momento è esilarante, lei all’inizio non capisce, poi realizza e accetta di votare: “Sì beh mi posso vantare con le amiche di essere uscita con uno famoso…”. Infine tocca agli “italiani all’estero”: a ricevere la chiamata questa volta è zia Maria, che vive in Australia e che di certo, assicura, ...

WARNERMUSICIT : 27 febbraio 1993 27 febbraio 2021 28 anni fa @LauraPausini vinceva il Festival di Sanremo con ‘La solitudine’ iniz… - rockolpoprock : Sanremo 2021, Emma e Achille Lauro insieme in uno dei 'quadri' dell'artista romano - repubblica : Sanremo, Gaia: 'Ho la presunzione di cambiare le regole con la mia musica': 23 anni, l'esperienza dei talent (X Fac… - Globe1078 : Sanremo 2021, Amadeus in collegamento con Domenica In parla del Festival ma Fiorello “anticipa”: «Pronto per un San… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Sul palco dell'Ariston tornano gli ultimi due vincitori del Festival #Sanremo2021 #28febbraio -