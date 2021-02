Renzi: “Giorno giusto per citare in giudizio Travaglio” (Di domenica 28 febbraio 2021) Matteo Renzi citerà in giudizio Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo è lo stesso leader di Italia Viva su Twitter che, pubblicando un selfie sorridente in sella alla bicicletta, spiega: “Oggi è una giornata bellissima, non è il Giorno giusto per arrabbiarsi. È sempre quello giusto invece – sottolinea Renzi – per citare in giudizio Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano vista l’aggressione di stamani. Non c’è da arrabbiarsi. Solo denunciare e aspettare le sentenze. Il tempo è galantuomo”, chiosa il leader di Italia Viva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021) Matteociterà inMarcoe Il Fatto Quotidiano. Ad annunciarlo è lo stesso leader di Italia Viva su Twitter che, pubblicando un selfie sorridente in sella alla bicicletta, spiega: “Oggi è una giornata bellissima, non è ilper arrabbiarsi. È sempre quelloinvece – sottolinea– perinMarcoe Il Fatto Quotidiano vista l’aggressione di stamani. Non c’è da arrabbiarsi. Solo denunciare e aspettare le sentenze. Il tempo è galantuomo”, chiosa il leader di Italia Viva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Renzi e Salman: la repubblica democratica non è compatibile con l'adulazione dei despoti Serve una norma che impedisca a ogni rappresentante delle istituzioni italiane di intrattenere rapporti privati con Paesi stranieri che violano i principi della Costituzione pena la decadenza

