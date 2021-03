Nuovo interrogatorio di garanzia per Genovese. L'imprenditore "nega di aver violentato la modella 23enne a Ibiza"

(Di domenica 28 febbraio 2021) E’ in carcere da novembre dopo la prima denuncia di violenza sessuale da parte di una 18enne. Pochi giorni fa ha ricevuto un'altra ordinanza di custodia cautela per un altro episodio denunciato da unanella sua villa sull’isola spagnola

Nel corso di un, l'imprenditore Alberto Genovese ha ripetutamente negato di aver abusato sessualmente della modella 23enne che lo ha accusato di stupro. Le medesime argomentazioni erano state ...Proprio queste nuove accuse di violenza sessuale e cessione di droga erano al centro dell'davanti al gip di Milano, Tommaso Perna, alla presenza anche del pm Rosaria Stagnaro, che si ...Alberto Genovese, il noto imprenditore finito in carcere lo scorso 6 novembre dopo le accuse di violenza sessuale, ha negato di aver abusato della modella ...È iniziato l'interrogatorio di garanzia di Alberto Genovese, l'imprenditore del web finito in carcere il 6 novembre per aver stordito con droghe e stuprato una 18enne in ...