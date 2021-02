Napoli, centro storico: tenta di rapinare una donna, arrestato (Di domenica 28 febbraio 2021) Un uomo a bordo di uno scooter nel centro storico di Napoli stava tentando di strappare la borsa ad una donna ma è stato raggiunto e bloccato da un agente della Squadra Mobile. Ieri sera un agente della Squadra Mobile, libero dal servizio, nel transitare in via Santa Maria di Costantinopoli ha notato un uomo Leggi su 2anews (Di domenica 28 febbraio 2021) Un uomo a bordo di uno scooter neldistavando di strappare la borsa ad unama è stato raggiunto e bloccato da un agente della Squadra Mobile. Ieri sera un agente della Squadra Mobile, libero dal servizio, nel transitare in via Santa Maria di Costantinopoli ha notato un uomo

