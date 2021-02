Napoli | ancora troppa gente sul Lungomare | “Siamo fuori controllo”

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La movida sulnon vuol proprio arrendersi ai dati nefasti relativi al coronavirus. Nonostante le tante raccomandazioni, ed il timore di una nuova zona rossa, i partenopei si sono riversatiuna volta in strada scatenando l’ira del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli. La Campania è in zona arancione, ieri il governatore De Luca ha invitato i cittadini a rimanere in casa il più possibile: ma la movida del sabato sera e il sole di stamane hanno creatoassembramenti, protagonisti soprattutto giovani e giovanissimi non di rado privi di mascherina. Gli episodi più significativi ae in provincia, dove – denuncia il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli di Europa Verde – spesso “la situazione è...

annatrieste : Altro che 'Quo usque tandem abutere patientia nostra'. Se fosse ancora vivo e fosse tifoso del Napoli Cicerone dire… - frasialvento : Covid e varianti a Napoli, ancora mega folla sul lungomare: ?inascoltati gli appelli del governatore… - GianlucaB1970 : @FBiasin Chiedi ad Onofri se c*e' ancora gemellaggio Genoa Napoli - FrancoMater2 : @ancora_silvia Foto vecchie. Il lungomare non è zona pedonale da mesi a #Napoli ?? Ciao e buona giornata ?? - tuttonapoli : Coronavirus, ancora assembramenti sul lungomare: ?inascoltati gli appelli di De Luca -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ancora

Per illa crisi in attacco è evidente : il reparto offensivo degli azzurri è fortemente in ... tecnica e duttilità riesce a darequel pizzico di fantasia ed efficacia al gioco. D'altronde, ...... assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata ed Andrea Nasti di; quarto ufficiale ... La Fermana non demorde e ci provacon Manetta di testa su azione d'angolo ma la sfera fa la ...Napoli - Questa sera alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il derby dal sapore tutto campano tra Napoli e Benevento.Gian Piero Gasperini ha vissuto dalla tribuna Sampdoria-Atalanta, dopo la squalifica rimediata in seguito all’espulsione contro il Napoli ...