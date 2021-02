Meteo Marzo – Neve sulle mimose già dalla Festa della Donna (Di domenica 28 febbraio 2021) L’inverno potrebbe tornare protagonista già per la Festa della Donna con il rischio e l’incubo di un’ondata di gelo tardivo con Neve che andrebbe a imbiancare le mimose già in fiore. Facciamo il punto della situazione tracciando le previsioni per il prossimo mese sulla base degli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione. I primi giorni del mese di Marzo saranno all’insegna dell’anticiclone, con tanto sole e Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) L’inverno potrebbe tornare protagonista già per lacon il rischio e l’incubo di un’ondata di gelo tardivo conche andrebbe a imbiancare legià in fiore. Facciamo il puntosituazione tracciando le previsioni per il prossimo mese sulla base degli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione. I primi giorni del mese disaranno all’insegna dell’anticiclone, con tanto sole e

CorriereQ : Meteo Italia al 14 marzo: in bilico tra GELO e Atlantico - UnaTecnologia : RT @SkyTG24: Meteo, le previsioni di lunedì 1 marzo - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di lunedì 1 marzo - leccenews24 : Domenica da maniche corte. Nel Salento prove tecniche di primavera, sognando l’estate - iconaclima : Marzo al via con sole e temperature miti ma le cose potrebbero cambiare in modo drastico #meteo #primavera… -