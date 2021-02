Meteo, l’anticiclone cambia: questa domenica temperature in diminuzione (Di domenica 28 febbraio 2021) questa domenica sarà cruciale per il Meteo italiano, con l’anticiclone che inizia a cambiare. Le temperature diminuiranno, andiamo a scoprire la causa. questa settimana abbiamo vissuto giorni dalle temperature gradevoli a causa di un Meteo influenzato dall’anticiclone, ma tutto potrebbe cambiare in poche ore durante questa domenica. Infatti sono ore calde per la situazione Meteorologica L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)sarà cruciale per ilitaliano, conche inizia are. Lediminuiranno, andiamo a scoprire la causa.settimana abbiamo vissuto giorni dallegradevoli a causa di uninfluenzato dal, ma tutto potrebbere in poche ore durante. Infatti sono ore calde per la situazionerologica L'articolo proviene da Inews.it.

