Malinovskyi più Gosens | Atalanta | tre punti che pesano in casa Samp

(Di domenica 28 febbraio 2021) L’mette subito alle spalle la sconfitta dell’andata di Champions contro il Real, conquistando una vittoria fondamentale a Genova contro ladoria. Vantaggio sul finire del primo tempo dopo 45 minuti equilibrati, con la Dea che la sblocca con la circolazione di palla che porta, liberato da Muriel, fino all’interno dell’area di rigore da dove fa partire un tiro verso l’incrocio dei pali. Raddoppio che arriva al 70? con: dormita di Candreva, palla dalla destra di Maehle e conclusione in allungo del tedesco, che batte Audero. Orobici che si portano al 4° posto in attesa della sfida di stasera tra Roma e Milan. Foto:twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

2 - 0 in casa della Sampdoria con una rete per tempo (Malinovskyi e Gosens) e Juventus raggiunta al ... YOSHIDA 6.5 Sempre uno degli elementi fondamentali per la Samp di Ranieri. Infonde sicurezza ... Ha una bella chance sul sinistro ma Audero è più rapido e si immola. Appuntamento solo rimandato perché al 70' si infila con il classico inserimento alla Gosens e firma il raddoppio.