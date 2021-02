Mai come ora bisognerebbe dare più spazio alle nuove generazioni (Di domenica 28 febbraio 2021) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo È passato già un anno da quel 20 febbraio destinato a cambiare per sempre la nostra vita: all’apparenza sembrava un giorno come gli altri, ma all’ospedale di Codogno arrivò il risultato del tampone fatto a Mattia Maestri, ricercatore di una multinazionale con base a Casalpusterlengo, che risultò positivo al Covid19 trasformandosi immediatamente nel paziente 1. A lui ne seguirono molti altri fino ad arrivare al giorno odierno con un bilancio spaventoso: 97.000 morti e ben 2,87 milioni di casi totali. Da allora sono diverse le parole che sono entrate nel nostro lessico quotidiano come: dpcm, assembramenti, quarantena… Guardando a quei giorni sembra sia passato un tempo infinito eppure sono passati solamente 12 mesi, durante i quali dagli allegri balconi di maggio, da quel “andrà tutto bene” sventolato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo È passato già un anno da quel 20 febbraio destinato a cambiare per sempre la nostra vita: all’apparenza sembrava un giornogli altri, ma all’ospedale di Codogno arrivò il risultato del tampone fatto a Mattia Maestri, ricercatore di una multinazionale con base a Casalpusterlengo, che risultò positivo al Covid19 trasformandosi immediatamente nel paziente 1. A lui ne seguirono molti altri fino ad arrivare al giorno odierno con un bilancio spaventoso: 97.000 morti e ben 2,87 milioni di casi totali. Da allora sono diverse le parole che sono entrate nel nostro lessico quotidiano: dpcm, assembramenti, quarantena… Guardando a quei giorni sembra sia passato un tempo infinito eppure sono passati solamente 12 mesi, durante i quali dagligri balconi di maggio, da quel “andrà tutto bene” sventolato in ...

