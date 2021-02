Macchinina per bambini prende fuoco | sgomberato il centro commerciale

chiarabarbagli : RT @beatrix_bix: 'Avevo aperto una palestra coi risparmi di una vita; ora ho trovato un lavoro da muratore: ce l'avete un furgone, da pagar… - RGallonelli : RT @beatrix_bix: 'Avevo aperto una palestra coi risparmi di una vita; ora ho trovato un lavoro da muratore: ce l'avete un furgone, da pagar… - AndreaZeoli : RT @beatrix_bix: 'Avevo aperto una palestra coi risparmi di una vita; ora ho trovato un lavoro da muratore: ce l'avete un furgone, da pagar… - e_cce : RT @beatrix_bix: 'Avevo aperto una palestra coi risparmi di una vita; ora ho trovato un lavoro da muratore: ce l'avete un furgone, da pagar… - Il_Reissimo_ : RT @beatrix_bix: 'Avevo aperto una palestra coi risparmi di una vita; ora ho trovato un lavoro da muratore: ce l'avete un furgone, da pagar… -

Ultime Notizie dalla rete : Macchinina per

IL GIORNO

Darfo (Brescia), 28 febbraio 2021 - Momenti concitati nel tardo pomeriggio di domenica 28 febbraio al centro commerciale Adamello di Darfo . Un giocobambini - nello specifico unaa gettoni - poco dopo le 18 è andata improvvisamente a fuoco nei dintorni del McDonald's, apertol'attività da asporto. Un fumo nero ha velocemente ...Nella scena, unasulla scrivania cade a terra a seguito della sfuriata del ragazzo. ... che non rappresenta una discrepanza narrativa, ma che di certo è un tantino grossolanouna ...... po’ di tempo per scoprirlo e avrò bisogno di un po’ di tempo per sperimentare con i miei assetti, mettendo la macchina un po’ di più a mio piacimento e vedere dove possiamo andare in ...Inter batte Genoa 3-0, Lukaku e Darmian e Sanchez stendono il Grifone. La squadra di Conte momentaneamente a +7 sul Milan che deve giocare con la Roma ...