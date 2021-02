M5S: Conte studia anche grane legali, qualche giorno per dire sì a Grillo/Adnkronos (2) (Di domenica 28 febbraio 2021) (Adnkronos) – Al vertice sul terrazzo all’hotel Forum con vista sui fori imperiali -presenti anche il presidente della Camera Roberto Fico, i ministri Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli ma anche Andrea Ciannavei, legale di fiducia del Movimento 5 Stelle e uomo di fidato di Davide Casaleggio- si è ragionato per ore dei futuri assetti. Se Conte diventerà capo assumerà anche la responsabilità civile del Movimento, un elemento non secondario considerando le varie grane giudiziarie che aleggiano sul M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 febbraio 2021) () – Al vertice sul terrazzo all’hotel Forum con vista sui fori imperiali -presentiil presidente della Camera Roberto Fico, i ministri Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli maAndrea Ciannavei, legale di fiducia del Movimento 5 Stelle e uomo di fidato di Davide Casaleggio- si è ragionato per ore dei futuri assetti. Sediventerà capo assumeràla responsabilità civile del Movimento, un elemento non secondario considerando le variegiudiziarie che aleggiano sul M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

