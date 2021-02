L’Inter prova la fuga: 3-0 al Genoa, vincono Cagliari e Udinese (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Inter lancia l'ennesimo segnale forte al campionato: sta bene e sarà difficile fermarla. Contro il Genoa finisce 3-0 per i nerazzurri. Subito in vantaggio con la solita azione travolgente di Conte, la squadra nerazzurra domina il primo tempo senza riuscire ad aumentare il vantaggio ma poi nella ripresa chiude il discorso con il 2-0 di Darmian e con il 3-0 di Alexis Sanchez entrato da una manciata di secondi. E adesso per le inseguitrici sarà durissima.L'Udinese batte 1-0 la Fiorentina al termine di una gara molto equilibrata e conquista punti preziosi per rimanere lontana dalla zona calda della classifica. Alla Dacia Arena nel primo tempo l'occasione migliore capita a Stryger Larsen, ma Dragowski è attento. Nella ripresa poi Musso ferma Vlahovic e Nestorovski (86') decide il match di testa. Udinese a quota 28 punti, Viola a 25.Buona ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Inter lancia l'ennesimo segnale forte al campionato: sta bene e sarà difficile fermarla. Contro ilfinisce 3-0 per i nerazzurri. Subito in vantaggio con la solita azione travolgente di Conte, la squadra nerazzurra domina il primo tempo senza riuscire ad aumentare il vantaggio ma poi nella ripresa chiude il discorso con il 2-0 di Darmian e con il 3-0 di Alexis Sanchez entrato da una manciata di secondi. E adesso per le inseguitrici sarà durissima.L'batte 1-0 la Fiorentina al termine di una gara molto equilibrata e conquista punti preziosi per rimanere lontana dalla zona calda della classifica. Alla Dacia Arena nel primo tempo l'occasione migliore capita a Stryger Larsen, ma Dragowski è attento. Nella ripresa poi Musso ferma Vlahovic e Nestorovski (86') decide il match di testa.a quota 28 punti, Viola a 25.Buona ...

