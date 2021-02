Liga 2020 2021 | il Celta Vigo pareggia all’ultimo respiro | con il Valladolid è 1-1

Leggi su sportface

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilper 1-1 contro ilnella partita valida per la 25esima giornata della. Ad evitare la sconfitta ai padroni di casa è Murillo: l’ex difensore dell’Inter trova il gol di testa al 94? su cross di Aspas. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 70? con il tap in di Orellana. Ilrimane quindi 17esimo a 22 punti, vedendo sfumare a 30 secondi dalla fine la possibilità di staccare la zona retrocessione. Ilinvece rimane a metà classifica con 30 punti. SportFace.