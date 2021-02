Levante baciata dal sole ha un look clamoroso | boom di like – FOTO

Leggi su bloglive

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ha salutato febbraio, con il suo ultimo post, la meravigliosa. La cantantedal, in una posa elettrizzante: splendida Avvolta in un variopinto foulard, la meravigliosaha… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.