Le notizie del giorno, cluster in Serie A. Gasperini sul caso Ilicic e le accuse delle figlie di Maradona

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. E' scoppiato un vero e proprio focolaio da Coronavirus in casa Torino, la squadra granata non scenderà in campo nella partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, verso il rinvio anche il match del turno infrasettimanale contro la Lazio. "Quello del Toro è un cluster attivo e consistente: prima di dire liberiamo tutti, devo essere sicuro che il focolaio si esaurisca". E' quanto dichiarato da Roberto Testi, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Asl Città di Torino a 'La Gazzetta dello Sport'. E' stato riscontrato il decimo positivo, si tratta dell'ottavo calciatore ed è asintomatico. Il serio rischio è di non riuscire a scendere in campo nemmeno contro il Crotone il 7 marzo.

