In Myanmar sette persone sono morte nelle manifestazioni contro la giunta militare (Di domenica 28 febbraio 2021) Domenica la polizia del Myanmar ha usato gas lacrimogeni, granate stordenti e proiettili veri sparati in aria per cercare di disperdere le grandi manifestazioni contro la giunta militare, nel più significativo inasprimento della repressione da quando è avvenuto il colpo Leggi su ilpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Domenica la polizia delha usato gas lacrimogeni, granate stordenti e proiettili veri sparati in aria per cercare di disperdere le grandila, nel più significativo inasprimento della repressione da quando è avvenuto il colpo

ilpost : In Myanmar sette persone sono morte nelle manifestazioni contro la giunta militare - Barbara68545184 : RT @ilpost: In Myanmar sette persone sono morte nelle manifestazioni contro la giunta militare - QueenBeyVenus : RT @ilpost: In Myanmar sette persone sono morte nelle manifestazioni contro la giunta militare - Anubi_Inpw : RT @ilpost: In Myanmar sette persone sono morte nelle manifestazioni contro la giunta militare - ilpost : In Myanmar sette persone sono morte nelle manifestazioni contro la giunta militare -