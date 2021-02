Il nuovo Guala sarà in piazza Arpino

(Di domenica 28 febbraio 2021) BRA Il Municipio acquisirà 16mila mq di terreno per la scuola e ampliare via Alcide De Gasperi Questione nuova scuola ancora una volta centrale nel dibattito del Consiglio comunale, riunitosi in ...

Bra: Il nuovo istituto sarà in piazza Arpino. Il Municipio amplierà anche via De Gasperi. Murazzano: il sindaco incontrerà i lavoratori della casa di riposo, senza stipendio da due mesi. Gazzetta d'Alba è disponibile in edicola e in formato digitale da martedì 23 febbraio.