Il giornalista stuzzica Pirlo | scoppia il battibecco | “Guarda bene prima di parlare!”

(Di domenica 28 febbraio 2021) La Juventus non è riuscita ad andare oltre uno scarno 1-1 nell’anticipo della 24esima giornata contro il Verona. Andreanel post-partita è parso piuttosto nervoso, discutendo anche con un… Questo articolo è stato pubblicato per lavolta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : giornalista stuzzica

BlogLive.it

... che curve Non c'è modo di descrivere la soddisfazione che in questo momento, la, ... Spesso tra lei e la Leotta si accende una rivalità cheentrambe a fare del proprio meglio. La ..." Potevi dire anch'io", loladi Chi. "Non corriamo troppo", risponde Zenga.La seconda puntata de "Le indagini di Lolita Lobosco" rivelerà altri aspetti della personalità e del mondo del vicequestore Lolita.La Sampdoria scruta il mercato per rimpiazzare due calciatori in scadenza di contratto come Vasco Regini e Gaston Ramirez, che a fine stagione andranno.