Harry e la passione «segreta» di baby Archie (con il regalo della regina Elisabetta) (Di domenica 28 febbraio 2021) Baby Archie non ha ancora compiuto due anni, eppure sembra avere già le idee chiarissime. Almeno per quanto riguarda i gusti alimentari: «Adora i waffle, la mattina si sveglia e comincia a chiederli», ha rivelato papà Harry in una simpatica intervista con l’amico e presentare James Corden, durante The Late Late Show. «Così mia nonna – la regina Elisabetta – per Natale ci ha spedito la macchina per farli». Leggi su vanityfair (Di domenica 28 febbraio 2021) Baby Archie non ha ancora compiuto due anni, eppure sembra avere già le idee chiarissime. Almeno per quanto riguarda i gusti alimentari: «Adora i waffle, la mattina si sveglia e comincia a chiederli», ha rivelato papà Harry in una simpatica intervista con l’amico e presentare James Corden, durante The Late Late Show. «Così mia nonna – la regina Elisabetta – per Natale ci ha spedito la macchina per farli».

