Gf Vip | Alba Parietti commenta la scelta di Andrea Zelletta di sfidare Zorzi | da che parte sta?

(Di domenica 28 febbraio 2021)nell’ultima puntata del GF Vip ha scelto Tommasocome concorrente daper la vittoria finale: ecco come l’ha presa. Venerdì 26 Febbraio è andata in onda la penultima puntata di Grande Fratello Vip. Durante la semifinale sono avvenute ben due eliminazioni. La prima nomination, che prevedeva l’esclusione per sempre L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta al televoto: il sostegno di Alba Parietti - gossipnewitalia : Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, torna ad attaccare l'ex coinqu… - seremertoni : @AEsaurito @3ttoreC @ale_dopamina Alba dopo aver raccolto materiale è andata dai carabinieri già la settimana scors… - Frapsfraps : Comunque vorrei troppo Alba Parietti alla conduzione del GF VIP 6 #GFVIP #tzvip #sovip - AnnaMilitello5 : @LiveNoneladUrso Alba parietti è entrata nella casa del grande fratello vip, ha discusso con la ruta e poi chiarito… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alba

Francesco Oppini è uno degli ex concorrenti più apprezzati del Grande Fratello. Il suo passato, però, non è stato affatto semplice, come ha raccontato la madreParietti al periodico Mio . Il commentatore sportivo, infatti, ha perso la sua precedente fidanzata, Luana, a ......nemici Rosalinda Cannavò è stata una grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello... TI POT REBB E ANCHE INTERESSARE ">Parietti entra al Grande Fratello: l'annuncio spiazza ...Alba Parietti ha raccontato il momento più difficile della vita del figlio Francesco Oppini, un dramma inaudito impossibile da superare ...Il napoletano, celebre per i suoi ruoli in serie televisive come ‘Il peccato e la vergogna’, ‘Pupetta-Il coraggio e la passione’, ‘Rodolfo Valentino – La leggenda’, è stato uno dei concorrenti dell’at ...