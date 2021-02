F1, il nuovo motore fa sperare la Ferrari? Mattia Binotto è fiducioso (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 26 febbraio la Scuderia Ferrari si è presentata nel suo gruppo di lavoro e l’obiettivo, come ovvio che sia, è fare meglio del 2020 nel Mondiale di F1. Certo, augurarsi di migliorare il sesto posto nella classifica dei costruttori è più di un obbligo, ci sia concessa la forzatura linguistica. Ciò detto, il progetto della Rossa vivrà di due fasi: tirar fuori tutto il potenziale da un progetto che non si può stravolgere per questioni meramente regolamentari e mettere insieme risorse e conoscenze sulla monoposto del 2022 visto il cambiamento radicale che ci sarà sotto il profilo tecnico. Il Cavallino Rampante, comunque, non può permettersi un’altra stagione incolore come quella passata e nelle aree nelle quali si è potuto intervenire i tecnici hanno deciso di apportare delle migliorie significative. In cima alla lista vi è ovviamente il motore, oggetto ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 26 febbraio la Scuderiasi è presentata nel suo gruppo di lavoro e l’obiettivo, come ovvio che sia, è fare meglio del 2020 nel Mondiale di F1. Certo, augurarsi di migliorare il sesto posto nella classifica dei costruttori è più di un obbligo, ci sia concessa la forzatura linguistica. Ciò detto, il progetto della Rossa vivrà di due fasi: tirar fuori tutto il potenziale da un progetto che non si può stravolgere per questioni meramente regolamentari e mettere insieme risorse e conoscenze sulla monoposto del 2022 visto il cambiamento radicale che ci sarà sotto il profilo tecnico. Il Cavallino Rampante, comunque, non può permettersi un’altra stagione incolore come quella passata e nelle aree nelle quali si è potuto intervenire i tecnici hanno deciso di apportare delle migliorie significative. In cima alla lista vi è ovviamente il, oggetto ...

OA_Sport : #F1 La Ferrari crede nel nuovo motore. Mattia Binotto è fiducioso sulle prestazioni del propulsore - PieroLadisa : C'è veramente qualcuno che crede nella #Ferrari come 3^ forza nel Mondiale? Giusto essere ottimisti, ma anche reali… - ChopperFinland : RT @Harley_Italia: È arrivata #PanAmerica 2021. Con il nuovo motore V-Twin Revolution Max 1250, raffreddato a liquido, e 150 cavalli di pot… - steferrari85 : @pgreco72 @SkySportF1 @ScuderiaFerrari Si ma svegliatevi Dio santo, devono usare per regolamento le stesse macchine… - antojackie : RT @antojackie: L’amore non è paradiso terrestre, a noi l’amore annunzia ronzando che di nuovo è stato messo in marcia il motore raffreddat… -