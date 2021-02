Elettra Lamborghini, malore in diretta: Mara Venier costretta a interrompere l’intervista (Di domenica 28 febbraio 2021) Il matrimonio con Afrojack A settembre del 2020, Elettra Lamborghini ha sposato Afrojack. Nel salotto di Mara Venier, la cantante ha spiegato che non avrebbe mai rinunciato a lui per la carriera. Ritiene di aver trovato l'uomo perfetto e non ha voluto lasciarselo scappare: "Il Covid non ha aiutato nell'organizzazione del matrimonio, ho invitato poca gente e ho fatto fare a tutti il test. Mi sento molto fortunata. Con lui ho la fortuna di poter dire e fare quello che mi pare. Non avrei mai pensato di sposarmi a 26 anni. Ma lui è una persona talmente buona che non avrei mai pensato alla carriera, rinunciando a uno come lui. È una persona di cuore con cui posso parlare di qualsiasi cosa. È un po' come un amore tra madre e figlio. C'è anche tantissima passione. È tutto perfetto, non c'è niente che non va. Uno cerca ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 febbraio 2021) Il matrimonio con Afrojack A settembre del 2020,ha sposato Afrojack. Nel salotto di, la cantante ha spiegato che non avrebbe mai rinunciato a lui per la carriera. Ritiene di aver trovato l'uomo perfetto e non ha voluto lasciarselo scappare: "Il Covid non ha aiutato nell'organizzazione del matrimonio, ho invitato poca gente e ho fatto fare a tutti il test. Mi sento molto fortunata. Con lui ho la fortuna di poter dire e fare quello che mi pare. Non avrei mai pensato di sposarmi a 26 anni. Ma lui è una persona talmente buona che non avrei mai pensato alla carriera, rinunciando a uno come lui. È una persona di cuore con cui posso parlare di qualsiasi cosa. È un po' come un amore tra madre e figlio. C'è anche tantissima passione. È tutto perfetto, non c'è niente che non va. Uno cerca ...

