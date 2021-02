Due esposti contro la Solvay di Rosignano | “Verificare le vere performance ambientali” E l’azienda apre una struttura legale separata

(Di domenica 28 febbraio 2021) Sapere la verità sulle sostanze che lascarica in mare e che hanno trasformato nelle famigerate ‘spiagge bianche’ l’arenile di, in Toscana, dove la multinazionale belga produce carbonato di sodio da oltre un secolo. È l’obiettivo di duepresentati alla procura di Livorno con cui si punta a dimostrare che quella distesa di sabbia bianca lunga cinque chilometri apparentemente idilliaca “in realtà è una discarica a cielo aperto di rifiuti chimici industriali”. In pratica gli scarichi delcontenenti “per lo più gesso e calcare, ma anche metalli pesanti bioaccumulabili quali mercurio, arsenico, cadmio, cromo e piombo”. Nel primo esposto si contesta il reato di inquinamento ambientale: lo firmano il deputato toscano del Movimento 5 Stelle, Francesco Berti, la consigliera regionale grillina ...

