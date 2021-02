Covid, lunedì parte la sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano e - Vax (Di domenica 28 febbraio 2021) Sarà un 21enne il primo volontario al quale lunedì sarà somministrata una dose da 0,5 mg di e - Vax , il vaccino anti - Covid ideato dalla società romana Takis con la monzese Rottapharm Biotech . La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 febbraio 2021) Sarà un 21enne il primo volontario al qualesarà somministrata una dose da 0,5 mg di e - Vax , ilanti -ideato dalla società romana Takis con la monzese Rottapharm Biotech . La ...

Inviato parere Regioni su nuovo Dpcm Il nuovo Dpcm sulle misure di contenimento Covid dovrebbe essere definito tra lunedì e martedì prossimi,secondo fonti di governo. Prima della firma di Draghi non escluse altre riunioni tecniche per ...

Il nuovo Dpcm sulle misure di contenimento Covid dovrebbe essere definito tra lunedì e martedì prossimi,secondo fonti di governo. Prima della firma di Draghi non escluse altre riunioni tecniche per ...