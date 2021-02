Carolyn Smith, il duro sfogo sui social: “Adesso voglio una risposta” (Di domenica 28 febbraio 2021) Carolyn Smith, ballerina e coreografa britannica, dopo mesi di continue ingiustizie ha deciso di sfogarsi online. Carolyn Smith è una ballerina e coreografa; in Italia è conosciuta come presidente di giuria nel talent show “Ballando con le stelle” (di cui è giudice dal 2007). Vista la sua professione, è comprensibile come la donna si sia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 febbraio 2021), ballerina e coreografa britannica, dopo mesi di continue ingiustizie ha deciso di sfogarsi online.è una ballerina e coreografa; in Italia è conosciuta come presidente di giuria nel talent show “Ballando con le stelle” (di cui è giudice dal 2007). Vista la sua professione, è comprensibile come la donna si sia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Carolyn Smith l’annuncio: “Non posso tenerlo per me ve lo dico…” - #Carolyn #Smith #l’annuncio: #posso - HereIsNica : Thread ?? Simone Montedoro ??Cerca Carolina che potrebbe essere Carolyn Smith visto che ha fatto ballando con le st… - infoitcultura : Carolyn Smith, sta per succedere: “Non posso tenerlo per me!”. L’annuncio - HereIsNica : @mazikira @BeppeFiorello Alla fine tengo aperta l’opzione di @paolobelliswing xké c’è un video di Carolyn Smith con… - GigiGx : @mazikira @HereIsNica @lorebranchetti Adesso che ci penso, nella seconda puntata dice: 'Da quando sono Orsetto, mi… -