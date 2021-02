America’s Cup, operazioni di stazza verso il rinvio. Luna Rossa ha più tempo per lo sviluppo (Di domenica 28 febbraio 2021) L’America’s Cup non inizierà sabato 6 marzo come da programma originario. Da oggi e per 7 giorni Auckland è entrata in regime di lockdown di livello 3: le prime quattro regate del prossimo fine settimana sono state ufficialmente rinviate. L’auspicio degli organizzatori è che si possa dare il via alle ostilità a partire da mercoledì 10 marzo. Domani, lunedì 1° marzo, erano pianificate le operazioni di stazza. Si tratta di un momento chiave, in cui Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand devono presentare un certificato dettagliato con le caratteristiche tecniche delle imbarcazioni, utile affinché i commissari possano ratificarne la conformità al regolamento. E’ accaduto sovente, nelle edizioni del passato, che gli stazzatori ravvisassero delle irregolarità. Al termine delle ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) L’Cup non inizierà sabato 6 marzo come da programma originario. Da oggi e per 7 giorni Auckland è entrata in regime di lockdown di livello 3: le prime quattro regate del prossimo fine settimana sono state ufficialmente rinviate. L’auspicio degli organizzatori è che si possa dare il via alle ostilità a partire da mercoledì 10 marzo. Domani, lunedì 1° marzo, erano pianificate ledi. Si tratta di un momento chiave, in cuied Emirates Team New Zealand devono presentare un certificato dettagliato con le caratteristiche tecniche delle imbarcazioni, utile affinché i commissari possano ratificarne la conformità al regolamento. E’ accaduto sovente, nelle edizioni del passato, che glitori ravvisassero delle irregolarità. Al termine delle ...

repubblica : America's cup, scatta il lockdown a Auckland: finale rinviata a dopo il 10 marzo: Le autorità neozelandesi hanno im… - Eurosport_IT : Sino al 10 Marzo non potremo vedere la sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand ????? #AmericasCup | #LunaRossa |… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - ilnazionaleit : America's Cup: rinviate le regate per almeno due giorni, nella migliore delle ipotesi Luna Rossa e Te Rehutai si sf… - fabioferrero71 : America's Cup, Luna Rossa: il cuoco imperiese Daniele Pinto nello staff. 'Grande soddisfazione. Ecco cosa cucino pe… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog