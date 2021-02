28 febbraio 2010 – Milan-Atalanta 3-1: gioia e dolore per Pato (Di domenica 28 febbraio 2021) Esattamente 11 anni fa, il Milan di Leonardo batteva a San Siro 3-1 l'Atalanta di Mutti: gioia e dolore per Pato che segnò una doppietta ma si infortunò Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 febbraio 2021) Esattamente 11 anni fa, ildi Leonardo batteva a San Siro 3-1 l'di Mutti:perche segnò una doppietta ma si infortunò Pianeta

PianetaMilan : #28febbraio 2010 - #MilanAtalanta 3-1: gioia e dolore per #Pato - ilovepisa : RT @flash_meteo: 18 dicembre 2010 (sx) e 14 febbraio 2012 (dx). Due 'grandi' nevicate in Toscana viste dal satellite. - EcoLitoraleTv : ECO MEMORABILIA DI RUGGERO ALCANTERINI 28 FEBBRAIO 2010 - grigio_il : RT @flash_meteo: 18 dicembre 2010 (sx) e 14 febbraio 2012 (dx). Due 'grandi' nevicate in Toscana viste dal satellite. - _LoZio : Buondì con #SanremoStory! Il 61° Festival si tenne dal 15 al 19 febbraio 2011, come sempre, dal 1977, all'Ariston (… -