Zona arancione: le faq aggiornate a febbraio e marzo 2021 per capire cosa si può fare (Di sabato 27 febbraio 2021) cosa si può fare nella Zona arancione ? I divieti e le restrizioni legati alle misure sul coronavirus sono in continuo aggiornamento e si rischia di fare un po' di confusione. Per questo vi proponiamo ... Leggi su leccotoday (Di sabato 27 febbraio 2021)si puònella? I divieti e le restrizioni legati alle misure sul coronavirus sono in continuo aggiornamento e si rischia diun po' di confusione. Per questo vi proponiamo ...

CottarelliCPI : Ha ragione il sindaco Sala. Troppa gente in giro oggi a Milano. Sembra che non ci siamo accorti che la variante ing… - pfmajorino : Bollettino dalla Lombardia. 3 giorni fa #Fontanadimettiti chiedeva le riaperture, con #Salvini. Ora scatta la zona… - repubblica : Folla sui Navigli nell'ultimo venerdì di zona gialla a Milano: Il governo ha comunicato questa sera alla Lombardia… - ZaynFragoloso : @llyfrausandrain Io che sono zona arancione fino al 4 aprile: ???????????? - MaxiSironi : RT @CottarelliCPI: Ha ragione il sindaco Sala. Troppa gente in giro oggi a Milano. Sembra che non ci siamo accorti che la variante inglese… -