West Bromwich – Hove Albion 27 febbraio 2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) Il West Brom sarà senza Semi Ajayi, difensore centrale squalificato, con Dara O'Shea che probabilmente lo sostituirà. L'esterno Robert Snodgrass non sarà messo a rischio per complicazioni dovute a un problema al ginocchio, ma dovrebbe essere in forma per la partita di giovedì prossimo con l'Everton. Il terzino destro del Brighton Tariq Lamptey si è allenato per tutta la settimana e potrebbe essere presente, anche se non partirà. Il difensore centrale Adam Webster non ha ancora superato l'infortunio alla caviglia riportato a Burnley all'inizio di questo mese. Ecco cosa ci aspetta oggi, 27 febbraio 2021 nell'incontro West Bromwich – Hove Albion delle 15.

Ultime Notizie dalla rete : West Bromwich Il pre partita di West Bromwich Albion - Brighton di Premier League del 27 Febbraio 2021 H16:00 ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sono stati segnati meno di 3 gol in ciascuna delle ultime 6 gare esterne del Brighton & Hove Albion ( Under/Over 2.5 goal ) In tutte le ultime 8 gare casalinghe del West Bromwich Albion, è sempre stato realizzato almeno un gol nel corso del primo tempo ( Under/Over 0.5 goal primo tempo ) 9 delle ultime 10 partite tra West Bromwich Albion e Brighton & Hove Albion ...

CM Scommesse: la Juve vince a Verona nella cinquina che vale 21,7 volte la posta Verona - Juventus 2 (quota 1,59) Bologna - Lazio over 1,5 squadra trasferta (1,87) Wolfsburg - Hertha over 1,5 secondo tempo (1,90) West Bromwich - Brighton 1X (1,82) Barnsley - Millwall 1 (2,12) La ...

West Bromwich Albion-Man United 1-1, gol e highlights Sky Sport

Pronostici Premier League 27 Febbraio: Schedina 26ª Giornata Si riaccendono i riflettori sul calcio inglese con le prime quattro partite inerenti il 26° turno della Premier League, che ...

