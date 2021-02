Viterbese-Palermo 1-0: Adopo punisce i rosanero, laziali avanti all’intervallo. Commento primo tempo (Di sabato 27 febbraio 2021) Palermo a caccia dell'immediato riscatto dopo il flop interno al "Barbera" contro il Catanzaro.Insofferenza e più di una tensione regnano in casa rosanero per molteplici ragioni. La stagione dekusente sotto il profilo squisitamente tecnico, con rendimento sul campo e posizione in classifica non certo all'altezza delle aspettative iniziali. Le numerose incognite sul futuro societario con il braccio di ferro tra Dario Mirri e Tony Di Piazza in pieno corso di svolgimento al netto delle dichiarazioni di prassi. L'accesa discussione tra Almici e Kanoute, culminata nell'esclusione dell'esterno offensivo senegalese dalla lista dei convocati, è solo la punta dell'iceberg.Al cospetto della Viterbese, Boscaglia propone un 4-3-3 con qualche novità interessante. Pelagotti tra i pali, Almici e Accardi stantuffi sulle corsie, Marconi e Peretti ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021)a caccia dell'immediato riscatto dopo il flop interno al "Barbera" contro il Catanzaro.Insofferenza e più di una tensione regnano in casaper molteplici ragioni. La stagione dekusente sotto il profilo squisitamente tecnico, con rendimento sul campo e posizione in classifica non certo all'altezza delle aspettative iniziali. Le numerose incognite sul futuro societario con il braccio di ferro tra Dario Mirri e Tony Di Piazza in pieno corso di svolgimento al netto delle dichiarazioni di prassi. L'accesa discussione tra Almici e Kanoute, culminata nell'esclusione dell'esterno offensivo senegalese dalla lista dei convocati, è solo la punta dell'iceberg.Al cospetto della, Boscaglia propone un 4-3-3 con qualche novità interessante. Pelagotti tra i pali, Almici e Accardi stantuffi sulle corsie, Marconi e Peretti ...

ILOVEPACALCIO : LIVE #VITERBESEPALERMO 1-0, 46': le due squadre tornano in campo per il secondo tempo. #Silipo prende il posto di… - bennygiardina : Entra Silipo per Rauti, che prima dell'intervallo ha preso una botta al ginocchio. #Viterbese 1-0 #Palermo - rep_palermo : Palermo-Viterbese 1-0, segui la diretta [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 13:25] - WiAnselmo : Viterbese-#Palermo 1-0: Adopo punisce i rosanero, laziali avanti all'intervallo. Commento primo tempo… - Mediagol : Viterbese-#Palermo 1-0: Adopo punisce i rosanero, laziali avanti all'intervallo. Commento primo tempo… -