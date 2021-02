Verona Juve LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 27 febbraio 2021) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Verona e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Bentegodi”, Verona e Juve si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Verona Juve 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo Verona Juve 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Allo stadio Bentegodi, ilvalido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Bentegodi”,si affrontano nelvalido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #VeronaJuve ??? LIVE su @JuventusTV ?? - DiMarzio : #Morata non si è allenato nemmeno oggi: emergenza #Juve in attacco a #Verona - juventusfc : ?? #TrainingCenter | Allenamento sotto il sole a due giorni da #VeronaJuve! ????? ? - steprincipino8 : @Adri_JUVE Oddio non ne sarei così sicuro , quest’anno partite tranquille non c’è ne...rischiamo figure barbine ogn… - Hart82Sci : RT @tatanka_h: Attenta Juve (quelli del Verona chissenefrega) -