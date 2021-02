Un tesserato del Verona è positivo al virus, stasera c’è Verona-Juventus (Di sabato 27 febbraio 2021) Un tesserato del Verona è positivo al virus. Comunicato ufficiale del Verona. #Verona – Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. Questa sera è in programma Verona-Juventus. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021) Undelal. Comunicato ufficiale del. #– HellasFC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultatoal Covid-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. Questa sera è in programma. L'articolo ilNapolista.

napolista : Un tesserato del Verona è positivo al virus, stasera c’è Verona-Juventus “Un componente del ‘gruppo squadra’ è ris… - maurizia_75 : RT @PescaraCalcio: ?? in campo con ?? lutto al braccio in ricordo del giovane calciatore #TaBi Willy Braciano, tesserato con il Club ???? la… - torloneg : RT @xvalespx: @CarloCalenda @Azione_it Carlo, da tesserato di Azione, questo mi riempie di orgoglio. Unico partito politico che ha fatto un… - PescaraCalcio : ?? in campo con ?? lutto al braccio in ricordo del giovane calciatore #TaBi Willy Braciano, tesserato con il Club ??… - Azione_it : RT @AntonioChiumma1: @xvalespx @CarloCalenda @Azione_it Anche io mi associo sono tesserato e orgoglioso del lavoro svolto. -