"Televoto truccato" Accuse per il "GF Vip" dal mondo del web che chiede spiegazioni a Signorini. Cosa succede (Di sabato 27 febbraio 2021) La più longeva edizione del Grande Fratello Vip, come si è visto nelle numerose puntate finora trasmesse, ha causato molteplici polemiche persino tra i telespettatori. Tutto questo non soltanto per quanto riguarda i concorrenti ma anche nei confronti di uno strumento importante del reality show. Ci stiamo riferendo, per l'appunto, al Televoto. Gli utenti dei social, in questo periodo, si sono posti alcuni interrogativi, per l'appunto, sul funzionamento corretto dello stesso. I fans che seguono costantemente il programma, quindi, sono decisi a volerne sapere di più e hanno chiesto dei chiarimenti ad Alfonso Signorini. Rispetto alle precedenti edizioni, però, l'attuale ha avuto una durata certamente maggiore, e i vipponi, a tal proposito, hanno dimostrato di riuscire ad ...

