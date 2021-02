(Di sabato 27 febbraio 2021)- 'Attualmente si lavora per l'apertura del tratto Ispica - Modica che permetterà tra poco di percorrere i viadotti Scardina e Salvia per raggiungere il nuovodi Ispica. In ...

LibertaSicilia : Autostrada Siracusa-Gela. Costruzione A18, modifiche alla viabilità tra Rosolini e Noto - Libertà Sicilia… - peppesava : RT @Ragusanews: Siracusa–Gela, modifiche alla viabilità tra Rosolini e Noto - Ragusanews : Siracusa–Gela, modifiche alla viabilità tra Rosolini e Noto - LaGazzettaSR : #Siracusa-Gela, settimana di chiusura dello svincolo di Rosolini per lavori di completamento - GiornaleLORA : Costruzione A18 Siracusa–Gela, modifiche alla viabilità tra Rosolini e Noto -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa Gela

RagusaNews

Così la nota di Autostrade siciliane sullo stato di avanzamento dei lavori per realizzare l' autostrada, uno dei cantieri più grandi del Sud Italia alla luce dello stanziamento di ...Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la A/18, uno dei cantieri più grandi del Sud Italia ( 289.560.524,00); un'infrastruttura strategica socialmente ed economicamente per il territorio regionale, che offrirà ricadute economiche ...Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la A/18 Siracusa–Gela, uno dei cantieri più grandi del Sud Italia (€ 289.560.524,00); un’infrastruttura strategica socialmente ed economicamente per il territ ...Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la A/18 Siracusa–Gela, uno dei cantieri più grandi del Sud Italia (€ 289.560.524,00); un’infrastruttura strategica socialmente ed economicamente per il territ ...