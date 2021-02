Rottamazione Ter e saldo e straccio: annunciata nuova proroga (Di sabato 27 febbraio 2021) Rottamazione Ter e saldo e straccio, arriva un importantissimo annuncio dal governo centrale: c’è una nuova proroga. Arriva un’importante novità in Italia sul fronte Fisco: come annunciato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, è in arrivo una proroga per quanto riguarda le rete per la Rottamazione Ter e per il saldo e straccio. Il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 27 febbraio 2021)Ter e, arriva un importantissimo annuncio dal governo centrale: c’è unaproroga. Arriva un’importante novità in Italia sul fronte Fisco: come annunciato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, è in arrivo una proroga per quanto riguarda le rete per laTer e per il. Il L'articolo proviene da Inews.it.

Antonio_Tajani : .@forza_italia vuole il blocco delle cartelle esattoriali per tutto il 2021 (a partire dal rottamazione ter).E chie… - Agenzia_Ansa : Fisco, è in arrivo una proroga per i versamenti relativi alle rate per la rottamazione ter e per la regolarizzazion… - Antonio_Tajani : Bene il governo che decide di differire il termine del primo marzo per il pagamento delle cartelle esattoriali del… - GabrieleIuvina1 : IN ARRIVO LA PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE RATE DELLA ROTTAMAZIONE TER E DEL SALDO E STRALCIO… - mickycaruso : RT @LaNotiziaTweet: In arrivo la proroga per i versamenti della rottamazione ter e del saldo e stralcio. Castelli: “Al lavoro sui dossier s… -